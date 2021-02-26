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Четыре города Сибири стали антилидерами рейтинга комфорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сибирские города не вошли в число самых комфортных в России, зато Чита, Улан-Удэ, Абакан и Бийск оказались в самом конце списка, как города с низким качеством среды, сообщается в рейтинге института территориального планирования «Урбаника».

Специалисты «Урбаники» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, сообщает РБК.

Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c высокими ценами и низким комфортом жизни. Строчкой выше оказался Улан-Удэ, из сибирских городов он оказался самым некомфортным. Чуть выше поднялся Бийск. В нижней десятке также оказались Абакан и Чита.

Первые два места рейтинга комфортности заняли Краснодар и Сургут. В Краснодаре высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами. Сибирские города в первую десятку рейтинга комфортных городов не вошли.

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лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Иркут 69

Юмористы. Будто это что то меняет... ☺️Всё взаиморасчеты все равно ведутся в долларах и евро. Правила...

Demosfen

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DYNAMO7294

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