Четыре города Сибири стали антилидерами рейтинга комфорта

Сибирские города не вошли в число самых комфортных в России, зато Чита, Улан-Удэ, Абакан и Бийск оказались в самом конце списка, как города с низким качеством среды, сообщается в рейтинге института территориального планирования «Урбаника».
Специалисты «Урбаники» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, сообщает РБК.
Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск
в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c
высокими ценами и низким комфортом жизни. Строчкой выше оказался Улан-Удэ, из
сибирских городов он оказался самым некомфортным. Чуть выше поднялся Бийск. В нижней десятке
также оказались Абакан и Чита.
Первые два места рейтинга комфортности заняли Краснодар и Сургут. В Краснодаре высокие показатели в сферах
обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной
доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью
жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен
качественными торговыми центрами. Сибирские города в первую десятку рейтинга комфортных
городов не вошли.