Четыре города Сибири стали антилидерами рейтинга комфорта

Сибирские города не вошли в число самых комфортных в России, зато Чита, Улан-Удэ, Абакан и Бийск оказались в самом конце списка, как города с низким качеством среды, сообщается в рейтинге института территориального планирования «Урбаника».

Специалисты «Урбаники» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, сообщает РБК.

Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c высокими ценами и низким комфортом жизни. Строчкой выше оказался Улан-Удэ, из сибирских городов он оказался самым некомфортным. Чуть выше поднялся Бийск. В нижней десятке также оказались Абакан и Чита.



Первые два места рейтинга комфортности заняли Краснодар и Сургут. В Краснодаре высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами. Сибирские города в первую десятку рейтинга комфортных городов не вошли.



