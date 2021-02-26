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Спрос на дворников в Новосибирской области вырос вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество вакансий дворников и уборщиков в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом выросло в два раза, выяснили аналитики HH.ru.

С начала года для таких специалистов в регионе было открыто около 280 вакансий, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основная часть рабочих мест находится в Новосибирске.

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«Растущий спрос на дворников связан со снежной погодой в этом году, а также с уменьшением числа мигрантов в стране, которые раньше занимали эти вакансии, а теперь из-за ограничения пассажирского сообщения с другими странами, не могут вернуться к прежней работе и освободили часть рабочих мест» – прокомментировала руководитель пресс-службы HH.ru – Сибирь Лилия Эсауленко.

Средняя зарплата, которую предлагают дворникам и уборщикам в Новосибирской области, составляет 20,9 тысячи рублей. Среднее по России зарплатное предложение для дворников – 29,1 тысячи рублей.

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Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Иркут 69

Юмористы. Будто это что то меняет... ☺️Всё взаиморасчеты все равно ведутся в долларах и евро. Правила...

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!
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