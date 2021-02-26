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«Аэрофлот» попросил права менять условия перевозки пассажира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

«Аэрофлот» предложил ввести в России тариф, при котором авиакомпания сможет самостоятельно пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс, говорится в проекте федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.

«Аэрофлот» предлагает разрешить авиаперевозчикам самостоятельно, без согласия самого пассажира, который купил билет по такому тарифу, менять условия перевозки: дату, рейс, маршрут и класс обслуживания, приводят «Ведомости» содержание документа, разработанного авиакомпанией. 

Кроме того, компания в некоторых случаях должна будет выплатить компенсацию пассажиру. Но, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается.

Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей. Также у пассажира будет возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу, но уже с гарантированным перелетом.

Рассмотрение инициативы отложено до конца февраля, чтобы собрать мнения всех авиакомпаний.

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лачинов

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Иркут 69

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DYNAMO7294

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