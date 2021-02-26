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Путин предостерег от насилия власти и оппозицию Армении

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация в Армении», — приводит ТАСС слова Пескова. «Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь. «Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», — добавил Песков.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб заявил о требовании отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который по конституции по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба, пока не подписал документы.

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