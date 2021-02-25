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Представлен флагманский ноутбук RedmiBook Pro

Источник:
https://www.ithome.com
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Фото: © Redmi

Компания Redmi официально представила флагманские ноутбуки RedmiBook Pro, которые должны бросить вызов топовым решениям на рынке.

В серии две модели с экранами диагональю 15 и 14 дюймов. Старший RedmiBook Pro получил экран разрешением 3,2К с кадровой частотой 90 Гц, который по плотности пикселей обходит 15-дюймовый MacBook Pro.

Новинки построены на CPU Intel Core 11 поколения (Core i5 и Core i7), дополненных видеокартами GeForce MX450. Объем оперативной памяти у новинок составил 16 ГБ, объем SSD — 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбуки выполнены в металлических корпусах, прошедших многочисленные тесты. Устройства имеют встроенный в кнопку включения сканер пальцев, адаптеры Wi-Fi 6, порты USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.

RedmiBook 15 с процессором Intel Core i5 обойдется в 775 долларов, стоимость RedmiBook 14 стартует с отметки 700 долларов.

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