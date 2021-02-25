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Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля «Звезда», следует из опубликованных NASA переговоров космонавтов с Землей.

Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную трещину в промежуточной камере модуля «Звезда», после чего установил заплату под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами.

На следующей неделе космонавты планируют окончательно заделать обнаруженные трещины. В частности, намечено засверлить края, чтобы дефекты были стабилизированы и больше не увеличивалась.

Небольшую утечку воздуха обнаружили на МКС в сентябре 2019 года. Год спустя экипаж нашел и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля «Звезда», однако утечки продолжились.

По оценке экспертов, в модуле может быть не менее пяти трещин. Тем не менее, все вместе они эквивалентны отверстию диаметром 0,2 миллиметра, поэтому давление воздуха на станции снижалось очень медленно, не достигая аварийных значений.

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