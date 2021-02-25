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Дэвид Финчер снимет для Netflix триллер «Убийца»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Elen Nivrae from Paris, France / CC BY 2.0

Режиссер Дэвид Финчер определился с проектом, который снимет для Netflix. Он взялся за работу над триллером «Убийца», сообщается в Telegram-канале стримингового сервиса.

Главную роль в фильме исполнит Майкл Фассбендер, известный по «Людям Икс». Сюжет картины расскажет про убийцу, у которого внезапно проснулась совесть. Он решает бросить свое дело. Но это не входит в планы его работодателей.

Съемки «Убийцы» намечены на осень. Финчер разрабатывал фильм с 2007 года. Изначально проект числился на студии Paramount, а главную роль в нем должен был исполнить Брэд Питт.

«Убийца» — пятый совместный проект Финчера и Netflix после байопика «Манк» и сериалов «Карточный домик», «Охотник за разумом» и «Любовь. Смерть. Роботы». В прошлом году сервис заключил с режиссером эксклюзивный контракт на четыре года.


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