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Загадочное существо с тремя глазами нашли на берегу океана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Индийские рыбаки нашли загадочное существо с тремя глазами на берегу океана. Оно было похоже на камень, но обладало текстурой резины, в результате его можно было растянуть.

После изучения оказалось, что существо весит три с половиной килограмма. На тот момент оно уже было мертво, пишет издание Times of India. Рыбаки отмечают, что ничего подобного они никогда не встречали.

По мнению некоторых специалистов, существо может быть редкой рыбой или животным-мутантом. Чиновники из местного управления рыболовства уже забрали находку для изучения и привлекли к этому процессу ученых.

Фото: © timesofindia.indiatimes.com

Исследователи полагают, что рыбаки могли найти редкую морскую губку. Однако на восточном побережье Индии из-за загрязнения океана обычно не водятся ни губки, ни кораллы, отмечают эксперты.

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