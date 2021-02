Мужская сила: какие продукты улучшают сперму

Многолетние исследования показывают, что правильный рацион улучшает показатели спермограммы — в мужском организме растет количество сперматозоидов, повышается их подвижность. А улучшают сперму и мужскую потенцию самые простые продукты, доступные ежедневно при любом достатке.

Помидоры

Помидоры — ценный источник важного антиоксиданта ликопина. Ученые считают, что это вещество значительно улучшает подвижность сперматозоидов, соответствующие исследование публиковал Journal of Urology.

В ежедневный рацион можно включить не только сами помидоры, но и томатный сок. А если использовать томаты для салатов, то хорошо добавлять оливковое масло, которое способствует лучшему усвоению антиоксидантов.

Чеснок

Этот продукт способствует повышению выработки объема спермы. В его составе — аллицин, стимулирующий кровообращение. Также чеснок содержит селен, улучшающий подвижность сперматозоидов. Специалисты рекомендуют употреблять чеснок несколько раз в неделю в небольших количествах.

Семена тыквы

В тыквенных семечках много цинка. Этот металл очень важен для мужского организма, так как без него невозможна выработка гормона тестостерона, играющего ключевую роль в поддержании качества спермы. Семечки можно добавлять в салаты или каши, а также употреблять отдельно в качестве легкого перекуса.

Сладкая газировка и энергетики негативно влияют на качество спермы. Исследования ученых показали, что причиной низкого содержания сперматозоидов является подсластитель аспартам, который содержат многие популярные напитки.

Чечевица

Эта крупа считается одним из самых богатых природных источников фолиевой кислоты. Международные наблюдения ученых доказали, что недостаток фолиевой кислоты приводит к резкому увеличению хромосомных аномалий сперматозоидов. Для повышения фертильности достаточно включать чечевицу в рацион дважды в неделю.

Грецкие орехи

Орехи богаты селеном. Этот элемент влияет на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов. Исследования Society for the Study of Reproduction показали, что ежедневного потребления 75 граммов грецких орехов достаточно для существенного повышения качества спермы. Кстати, селена также много в тунце и некоторых других морепродуктах.

Черника

Северная ягода содержит антиоксиданты с противовоспалительным действием — кверцетин и ресвератрол. Эксперименты показали, что эти вещества повышают объем эякулята и улучшают подвижность сперматозоидов. Ученые советуют ежедневно употреблять минимум 50 граммов черники.

Темный шоколад

В натуральном шоколаде содержится аминокислота L-аргинин, которая положительно влияет на количество вырабатываемых мужским организмом сперматозоидов. Также в темном шоколаде много полезных антиоксидантов. Но стоит помнить, что употребление сахара негативно сказывается на потенции, поэтому съедать за один присест плитку шоколада не стоит, достаточно нескольких долек.