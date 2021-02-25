Стартовали продажи видеокарты GeForce RTX 3060

Стартовали продажи новейшей видеокарты GeForce RTX 3060, которая станет первой моделью с защитой от майнинга.

Новинка Nvidia с 25 февраля представлена в каталогах онлайновых и обычных магазинов, при этом некоторые модели доступны за стоимость, рекомендованную производителем — 330 долларов.

Однако эксперты предупреждают, что купить по такой цене GeForce RTX 3060 будет очень трудно, так как рынок «перегрет» майнерами, которые скупают практически все производительные видеокарты для использования на криптовалютных фермах.

В такой ситуации сохранить уровень рекомендуемых цен практически невозможно, отмечают участники рынка. В основном версии GeForce RTX 3060 поставляются на рынок по цене от 400 до 600 долларов, при этом в некоторых странах стоимость видеокарты может превысить тысячу долларов на фоне дефицита.