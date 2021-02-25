Назван самый простой способ избавиться от синяков под глазами

Самым простым способом избавиться от синих кругов под глазами является правильное чередование режима работы и отдыха, а также использование крема с кофеином в составе, рассказал врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Специалист отметил, что синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости, они образуются, когда длительное время человек напрягает зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением.

В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами, пояснил Арканников в интервью радио Sputnik. Чтобы убрать эти гематомы, следует больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых.

Чтобы процесс избавления от синяков прошел быстрее, эксперт рекомендует использовать любой крем с содержанием кофеина. По словам врача, крем с кофеином помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их.