НЛО «перехватил» пассажирский авиалайнер в небе США

Пилот самолета авиакомпании American Airlines сообщил об опасном сближении с НЛО на высоте около 11 тысяч метров, инцидент произошел 21 февраля в окрестностях города Де-Мойн в США.

Согласно аудиозаписям переговоров пилота и диспетчеров, загадочный цилиндрический объект очень быстро двигался над авиалайнером, передает New York Post. По описанию командира воздушного судна, НЛО отдаленно напоминал крылатую ракету.

Однако диспетчеры не получали соответствующих сообщений от военных, отмечает издание. Полеты военной авиации в этом районе фактически исключены, поэтому это не мог быть экспериментальный летательный аппарат.

Чтобы касается версии с испытательным пуском ракеты, то эксперты считают маловероятной ее траекторию, пересекающую коммерческое воздушное пространство. Примечательно, что три года назад в этом районе два других авиалайнера также опасно сблизились с НЛО.