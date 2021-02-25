Женщины опередили мужчин в умении читать мысли

Женщины лучше мужчин читают чужие мысли, выяснили британские ученые. Исследователи установили, что слабый пол намного эффективнее понимает, о чем человек думает в конкретный момент.

Все люди обладают способностью по внешним проявлениям и обстоятельствам представить, о чем другой человек думает и в каком состоянии находится в данный момент. Такая способность в психологии называется ментализацией.

При этом у людей она выражена в разной степени. Например, у страдающих аутизмом граждан ментализация находится на низком уровне. А самый высокий уровень специалисты зафиксировали у женщин, пишет издание Psychological Assessment.

Ученые подчеркивают, что чтение мыслей отличается от эмпатии, за эти способности отвечают разные мозговые структуры. Так, чтение мыслей значит логическое понимание, о чем человек думает, тогда как эмпатия — понимание того, что другие чувствуют.

Результаты тестов однозначно свидетельствуют, что женщинам легче поставить себя на место «чужака» и таким образом прочитать его мысли. Таким образом, слабый пол в среднем обладает лучшими способностями к пониманию других людей и социализации.