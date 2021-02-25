Шестилапый щенок родился в США

Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в американском штате Оклахома. Фотографии необычного питомца появились на странице местной ветеринарной клиники в соцсети Facebook.

Представители клиники отметили, что у щенка одна голова и грудная полость, но две тазовые области, два нижних мочевых тракта, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть ног. При этом органы животного находятся в отличном состоянии.

В частности, все лапы малыша двигаются и реагируют на раздражители. Скорее всего, щенку потребуется дополнительная физиотерапия, но в будущем он сможет ходить с помощью всех шести лап. Хозяева шестилапого питомца назвали его Шкипер.



This is a miracle named Skipper. Literally. She has survived longer than we suspect any other canine has (at just 4 days... Опубликовано Neel Veterinary Hospital Воскресенье, 21 февраля 2021 г.

Ветеринары предполагают, что у мутанта изначально был брат-близнец, который в итоге не смог развиться, часть его конечностей перешла к щенку. Шестилапый щенок относится к смешанной породе — его родители бордер-колли и австралийская овчарка.