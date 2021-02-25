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Солнечный зонд снял уникальное явление на Венере

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечный зонд Parker во время пролета над Венерой в июле 2020 года впервые запечатлел ночное свечение в атмосфере планеты. Фотография удивительного явления опубликована на сайте NASA.

Аппарат сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12 380 километров 11 июля 2020 года. Для съемок использовался широкоугольный тепловизор WISPR.

На фото ученые разглядели яркий обод по краю планеты, созданный светом, который излучают атомы кислорода, выброшенные в атмосферу. Кроме этого, на изображениях оказались видны детали поверхности планеты.

Фото: © NASA

Например, хорошо видна возвышенность Земля Афродиты — самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой. Элемент кажется на снимке темным из-за того, что его температура примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем окружающая среда.

Отмечается, что ученые были буквально поражены полученным результатом. При этом научная миссия зонда Parker продолжается — 20 февраля 2021 года он вновь приблизился к Венере и сделал очередную серию фотографий, их результаты станут известны в конце апреля.

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