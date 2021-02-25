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АвтоВАЗ потерял главный экспортный рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Завод «Азия Авто» в казахстанском Усть-Каменогорске остановил производство автомобилей Lada, это крупнейший экспортный рынок для российского концерна.

Конвейер был остановлен еще в ноябре 2020 года в связи с претензиями властей. «Азия Авто» не выполнило соглашение о промсборке и должна вернуть государству 173,9 миллиарда тенге (30,8 миллиарда рублей), пишет «Коммерсантъ».

Казахстан исторически считался ключевым экспортным рынком для российских автоконцернов, а «Азия Авто» долгое время была ключевым сборщиком автомобилей в стране.

В январе Lada откатилась сразу на четвертое место в рейтинге продаж, показав снижение на 37%, до 575 штук, при общей динамике роста на 54%.

В АвтоВАЗе заявили, что внимательно отслеживают ситуацию и «уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане».

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