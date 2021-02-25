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Власти отложили введение техосмотра по-новому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По новым правилам техосмотр автомобиля обязательно должен фиксироваться на фото — до и после диагностики. Данные о диагностической карте отправятся автоматически в систему ЕАИСТО. За продажу карт без осмотра оператор лишится лицензии и заплатит крупный штраф.

ГИБДД и Российский союз автостраховщиков отмечали, что в регионах недостаточно оборудованных пунктов. Не решен вопрос с оплатой процедуры — нынешние цены называют убыточными.

Премьер-министр отметил, что при вступлении нового порядка в силу с 1 марта «неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди». А этого нельзя допустить в условиях коронавируса.

Поэтому введение техосмотра по-новому откладывается до 1 октября, и, по словам Мишустина, нужно сделать все, чтобы «система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию».

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — заявил он.

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