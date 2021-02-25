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Эксперт назвал смертельную опасность резкой смены погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкая смена погоды смертельно опасна для людей с сердечными заболеваниями и повышенным артериальным давлением, рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.

Также стоит быть внимательными и людям с метаболическим синдромом — то есть с ожирением или с сахарным диабетом второго типа. «Перепады давления, особенно для людей метеочувствительных, могут быть очень опасны», — подчеркнул медик в интервью «Пятому каналу».

Эксперт отметил, что именно зимой резкая смена погоды серьезно влияет на здоровье и самочувствие. Это связано с тем, что холода вызывают гиподинамию, когда люди не выходят из дома. В результате это повышает риски для здоровья.

Мирошников призвал людей больше двигаться, убрать из рациона кофе и уменьшить потребление соли и сахара. Кроме этого, для минимизации опасности при смене погоды нужно тщательно следить за артериальным давлением и пить не менее 2,5 литров воды в день.

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