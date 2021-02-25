Девять уголовных дел возбудили после пыток в иркутских колониях

ФСИН России в четверг сообщило о возбуждении девяти уголовных дел после информации о пытках в колониях Иркутской области. Выявлено 10 осужденных, которые могли участвовать в издевательствах.

В феврале руководителей колонии №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранили от работы после сообщений о пытках заключенных. По информации СМИ, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, прятать под кроватью на несколько суток, а заключенный из СИЗО попал в больницу после пыток кипятильником.

«Возбуждено девять уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия», – сказано в сообщении ведомства.

Сейчас условия содержания заключенных проверяют в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7 и ИК-15. Информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам, по данным ФСИН, не нашла подтверждения.