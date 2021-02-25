Один из торговцев младенцами в Красноярске оказался силовиком

Следователи задержали четверых красноярцев по делу о торговле младенцами, один из них оказался сотрудником правоохранительных органов, сообщает ГСУ СК РФ по региону.

«Установлена причастность к торговле людьми жителей Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно 37 и 33-летних мужчин и 31–летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым», — говорится в сообщении.

Суд арестовал четырех подозреваемых. Они подозреваются в торговле людьми, в заведомо беспомощном состоянии. За это им грозит до десяти лет лишения свободы.

По предварительной версии следствия, 33-летний мужчина привлекал женщин, которые за деньги были готовы выносить и родить детей. Одной из них стала гражданка Республики Казахстан. Ей организовали процедуру ЭКО в Камбодже, она забеременела и приехала в Красноярск рожать. Ранее ведомство сообщало, что биологическими отцами были китайские граждане.

Женщина родила ребенка и написала доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Она уехала в Казахстан и получила 13 тысяч долларов. Затем 33-летний «куратор» забрал из роддома новорожденного мальчика, его планировали передать покупателям.

Силовики нашли девять младенцев, которых, предположительно, родили суррогатные матери, а затем передали подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается.