Армянская армия потребовала отставки Пашиняна

Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В ответ глава правительства уволил начальника Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна

Накануне президент республики Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел», — говорится в заявлении военных, которое подписали Гаспарян и еще 40 представителей командования.

«Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Армия всегда была с народом, как и народ — с армией», — сказано в заявлении.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване. Он также уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости.

Рейтинг Пашиняна резко упал после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.