Россия сменила доллар на китайский юань

Россия изменила валютную структуру суверенного Фонда национального благосостояния, снизив зависимость от доллара и евро. Вместо американской и европейской валюты государство будет копить китайские юани и японские йены, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Доля активов в структуре Фонда национального благосостояния, номинированных в долларе и евро, снизилась с 45 до 35%, тогда как китайский юань теперь составляет в структуре 15%, а японская йена — 5%. Еще 10% приходится на британский фунт стерлинга.

Российские власти ранее неоднократно призывали снизить зависимость международных расчетов от доллара, а также сократить его долю в международных резервах из-за опасений новых санкций со стороны США.

По состоянию на февраль ликвидная часть Фонда национального благосостояния оценивалась в 116,4 миллиарда долларов. Главным источником его пополнения выступают налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть.

Согласно бюджетному правилу, тратить Фонд национального благосостояния можно только в том случае, если текущая мировая цена российского сорта нефти Urals опускается ниже уровня отсечения, в 2020 году она составляет 42,4 доллара за баррель.