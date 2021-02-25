Новосибирские депутаты ужесточили закон о митингах

Депутаты Заксобрания Новосибирской области в первом чтении приняли изменения в областной закон, регламентирующий условия проведения публичных мероприятий, так организаторы митингов должны будут сообщать реквизиты своих банковских счетов.

Депутаты без обсуждения приняли в первом чтении поправки в областной закон о митингах. 60 депутатов выступили «за», трое не голосовали, пятеро воздержались.

Поправки усложняют условия подачи уведомления о мероприятии. Организатор должен будет дополнительно ко всем сведениям сообщить реквизиты своего банковского счета, если предполагаемое количество участников мероприятия превышает 500 человек. А затем отчитаться перед полицией.



Также изменения коснутся сроков согласования митингов и пикетов. Депутаты прописали в законе, чтобы день подачи уведомления об акции и день ее проведения не учитывались. При этом уведомление надо по закону подавать не позднее чем за десять дней. Таким образом, организаторы должны будут еще раньше уведомлять власти.

Кроме того, если сейчас муниципальные власти обязаны в течение трех дней ответить на уведомление, или оно считается согласованным, то в документе планируется дать возможность расширить срок рассмотрения до четырех дней, если последний из них совпадает с воскресеньем или с праздничным выходным.