Источник раскрыл беспрецедентные возможности «Арматы»

Система управления огнем Т-14 «Армата» может без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя. Ни у одного из других танков мира такой способности нет.

«Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, элементы искусственного интеллекта позволяют танку самостоятельно искать цели «на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение».

При этом решение о поражении в «Армата» по-прежнему принимает человек — командир машины, уточнил источник.



