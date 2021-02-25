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Источник раскрыл беспрецедентные возможности «Арматы»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Ростех»

Система управления огнем Т-14 «Армата» может без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя. Ни у одного из других танков мира такой способности нет.

«Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, элементы искусственного интеллекта позволяют танку самостоятельно искать цели «на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение».

При этом решение о поражении в «Армата» по-прежнему принимает человек — командир машины, уточнил источник.


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Топ комментариев

jeryakob

на миллиард долларов купило американских облигаций только-что правительство россии. сами себя что-ли...

pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

Alexander222

"..сократить зависимость от «ядовитого доллара»...это как? если доля импорта в Россию стран дальнего...

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.
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