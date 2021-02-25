Жители Кузбасса потребовали жестче наказать убийцу девушки и полицию

Жители Кузбасса потребовали ужесточить обвинение мужчине, обвиняемому в убийстве 23-летней девушки после нескольких часов издевательств над ней, а также двум полицейским, проигнорировавшим вызовы от соседей.

Убийство произошло больше года назад. но получило широкую огласку в конце февраля по инициативе родственников и знакомых девушки, не согласных с квалификацией преступления. 23-летнему парню предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. По свидетельствам соседей, преступление совершалось с особой жестокостью.

«В обвинении написали, что Владислав (обвиняемый) всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да еще выйти по УДО», — говорится в петиции, размещенной на сайте change.org. Ее подписали более 104 тысяч человек.

Полицейские, дежурившие в ту ночь и не приехавшим на вызов, обвиняются по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), которая предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев. Граждане требуют ужесточить наказание и им, но в петиции не сказано, на какое именно.