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Норвежский биатлонист назвал поднимающее настроение русское слово

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tor Atle Kleven from Trondheim, Norway / CC BY-SA 2.0

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе признался, что использует одно русское слово для поднятия настроения среди членов сборной страны.

«Мы всегда говорим "бабушка", когда нам хорошо в команде. Вроде так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше», — заявил спортсмен в интервью NRK.

Бе не смог объяснить, откуда пошла такая традиция. При этом он признался, что смутно представляет значение этого слова, понимая лишь то, что оно касается пожилой женщины.

В этом сезоне Бе лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 871 очко. На его счету также победа на Олимпийских играх 2018 года и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.

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Топ комментариев

jeryakob

на миллиард долларов купило американских облигаций только-что правительство россии. сами себя что-ли...

pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

Alexander222

"..сократить зависимость от «ядовитого доллара»...это как? если доля импорта в Россию стран дальнего...

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.
Sibnet.Ru