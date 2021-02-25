Норвежский биатлонист назвал поднимающее настроение русское слово

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе признался, что использует одно русское слово для поднятия настроения среди членов сборной страны.

«Мы всегда говорим "бабушка", когда нам хорошо в команде. Вроде так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше», — заявил спортсмен в интервью NRK.

Бе не смог объяснить, откуда пошла такая традиция. При этом он признался, что смутно представляет значение этого слова, понимая лишь то, что оно касается пожилой женщины.

В этом сезоне Бе лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 871 очко. На его счету также победа на Олимпийских играх 2018 года и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.