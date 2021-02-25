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Киркоров перенес концерты на 2022 год из-за ограничений для зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Филипп Киркоров перенес свои концерты с марта этого года на апрель 2022 года, сообщается на официальном сайте артиста.

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Причиной переноса стала все та же сложная эпидемиологическая ситуация в Москве, из-а которой для зрителей действует ряд ограничений.

«Филипп Киркоров принял решение перенести концерты с 3, 4 и 5 марта 2021 года на традиционные шоу в День Рождения, которые пройдут 28, 29 и 30 апреля 2022 года соответственно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте артиста.

При этом все приобретенные билеты остаются действительными, а место и время начала концерта остаются неизменными.


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Топ комментариев

jeryakob

на миллиард долларов купило американских облигаций только-что правительство россии. сами себя что-ли...

pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

Alexander222

"..сократить зависимость от «ядовитого доллара»...это как? если доля импорта в Россию стран дальнего...

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.
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