Киркоров перенес концерты на 2022 год из-за ограничений для зрителей

Певец Филипп Киркоров перенес свои концерты с марта этого года на апрель 2022 года, сообщается на официальном сайте артиста.

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Причиной переноса стала все та же сложная эпидемиологическая ситуация в Москве, из-а которой для зрителей действует ряд ограничений.

«Филипп Киркоров принял решение перенести концерты с 3, 4 и 5 марта 2021 года на традиционные шоу в День Рождения, которые пройдут 28, 29 и 30 апреля 2022 года соответственно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте артиста.

При этом все приобретенные билеты остаются действительными, а место и время начала концерта остаются неизменными.