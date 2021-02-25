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Новосибирцы рассказали о зарплатных ожиданиях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщины в Новосибирской области хотят зарабатывать в среднем 30 тысяч рублей в месяц, а мужчины – 40 тысяч, выяснили аналитики службы исследований HH.ru.

«Анализ резюме соискателей из Новосибирской области показал, что средние зарплатные ожидания женщин – 30 тысяч рублей, что в 1,3 раза меньше мужских зарплат: в среднем это 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

При этом среднее предложение в вакансиях, на которые приглашали женщин, в Новосибирской области за прошедший год составило 32,5 тысячи рублей, мужчин – 42,8 тысячи рублей.

Сферами, от которых соискатели в Новосибирской области ждут наиболее высоких зарплат, стали добыча сырья, высший менеджмент и строительство.

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Новосибирцы рассказали о зарплатных ожиданиях
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Топ комментариев

pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

DYNAMO7294

Я верю честность переседента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах в русалок верю в домовых))))

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.

Dr. LivSee

В отношении двух новосибирцев возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения...
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