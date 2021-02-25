Познер увидел в православии «величайшую трагедию» для России

Телеведущий Владимир Познер назвал православие худшим направлением христианства, а его принятие — «одной из величайших трагедий для России» в программе «Церковь. Критика» на YouTube.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил Познер.

По его словам, в православных странах люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией, а не с чем-либо еще. Познер добавил, что именно поэтому принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России».

Несогласие с аргументом Познера выразил протоиерей Александр Абрамов. По его словам, столица православной Византии Константинополь был не менее развит, чем католический Лондон, а царская Россия в начале XX века была «очень динамичной» страной.