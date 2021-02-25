НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Крупный пожар произошел на новосибирском рынке

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Торговый павильон загорелся на улице Высоцкого в Новосибирске в ночь на четверг, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области. В результате, по словам очевидцев, выгорело не менее 10 торговых точек.

Пожар на Высоцкого начался в четверг под утро. Загорелся киоск на микрорынке. Пожарные достали из горящего сооружения газовые баллоны.

«Горел утеплитель одноэтажного каркасного строения, из-под кровли шел густой дым. Огонь стремительно распространялся внутрь по пустотам внутри сооружения», – сказано в сообщении.

Пожар ликвидировали четыре часа. По предварительной информации, пострадавших в нем нет. Возгорание тушили 45 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Как пишут в соцсетях очевидцы, на микрорынке сгорело не менее 10 киосков. Кроме того, пожар создал транспортный коллапс на МЖК из-за частичного перекрытия улиц.

«Осуществляются работы по разбору и проливке обгоревших конструкций, чтобы исключить повторное появление пламени», – уточнило региональное управление МЧС.


Еще по теме
Купавшуюся с телефоном девочку убило током в Приангарье
Ребенок в Томске проверял противогаз и устроил пожар
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #ЧП
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы рассказали о зарплатных ожиданиях
Сибирь 25.02.2021 11:09
Россиянина осудили на восемь лет колонии строго режима за госизмену
Сибирь 25.02.2021 10:59
Военные в Бурятии запустили двигатель легендарной «Катюши»
Сибирь 25.02.2021 10:43
Крупный пожар произошел на новосибирском рынке
Сибирь 25.02.2021 10:13
Самое популярное
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3920
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
3463
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2959
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2615
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2174
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
83
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
38
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
31
Юлия Навальная вернулась в Россию
30
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
Sibnet.Ru