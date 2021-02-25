Крупный пожар произошел на новосибирском рынке

Торговый павильон загорелся на улице Высоцкого в Новосибирске в ночь на четверг, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области. В результате, по словам очевидцев, выгорело не менее 10 торговых точек.

Пожар на Высоцкого начался в четверг под утро. Загорелся киоск на микрорынке. Пожарные достали из горящего сооружения газовые баллоны.

«Горел утеплитель одноэтажного каркасного строения, из-под кровли шел густой дым. Огонь стремительно распространялся внутрь по пустотам внутри сооружения», – сказано в сообщении.

Пожар ликвидировали четыре часа. По предварительной информации, пострадавших в нем нет. Возгорание тушили 45 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Как пишут в соцсетях очевидцы, на микрорынке сгорело не менее 10 киосков. Кроме того, пожар создал транспортный коллапс на МЖК из-за частичного перекрытия улиц.

«Осуществляются работы по разбору и проливке обгоревших конструкций, чтобы исключить повторное появление пламени», – уточнило региональное управление МЧС.