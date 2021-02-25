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Пожилую активистку «Свидетелей Иеговы» и ее сына отправили в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Хакасии приговорил пенсионерку и ее сына — членов местной общины религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) к шести и двум годам лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

С декабря 2017 года по апрель 2019 года 69-летняя жительницы Абакана и ее 46-летний сын, зная о ликвидации местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» и запрета ее в РФ, продолжали распространять ее идеологию.

Они проводили, по данным СК, богослужения и религиозные собрания, организовывали сбор от членов религиозной организации денег на нужды организации, поддерживали международные связи и контакты с участниками организаций.

Суд признал их виновными в организации и участии в деятельности религиозного объединении, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Мужчине суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью на срок пять лет, с ограничением свободы на срок один 1,5 года. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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