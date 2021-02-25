МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости дистанцироваться от экономической системы США, ставшей источником враждебных действий

Россия должна максимально сократить роль доллара и дистанцироваться от американской экономической системы, ставшей источником враждебных действий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков в интервью Bloomberg.

При этом Рябков не пояснил, какие конкретные меры российская сторона может принять с тем, чтобы снизить зависимость от американской валюты. Он лишь напомнил, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Замглавы МИД подчеркнул, что напряжение в отношениях России и США нарастает. «Никогда не было ничего подобного даже не в смысле отсутствия доверия, а в смысле взаимной враждебности. Эмоции зашкаливают, и улучшения мы не увидим еще долгое-долгое время», — заключил он.