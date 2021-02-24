Вышел первый трейлер сериала «Чикатило» с датой премьеры

Детективный сериал «Чикатило» снятый Сариком Андреасяном выйдет в Сети с 18 марта, в среду создатели проекта опубликовали первый трейлер.

Восьмисерийный детектив расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений. Исполнителя роли Чикатило не раскрывают. В трейлере он, как и в тизере, не поворачивается лицом к камере.

Премьера сериала состоится 18 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Сериал будут выпущен с пометкой «для зрителей старше 18 лет».

Советский серийный убийца Андрей Чикатило с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек преимущественно в Ростовской области, а также в других регионах РСФСР, в Узбекистане и предположительнона Украине.

В большинстве случаев Чикатило под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения. Андрей Чикатило был признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян в Новочеркасской тюрьме.