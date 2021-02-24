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Вышел первый трейлер сериала «Чикатило» с датой премьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера к сериалу «Чикатило»

Детективный сериал «Чикатило» снятый Сариком Андреасяном выйдет в Сети с 18 марта, в среду создатели проекта опубликовали первый трейлер.

Восьмисерийный детектив расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений. Исполнителя роли Чикатило не раскрывают. В трейлере он, как и в тизере, не поворачивается лицом к камере.

Премьера сериала состоится 18 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Сериал будут выпущен с пометкой «для зрителей старше 18 лет».

Советский серийный убийца Андрей Чикатило с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек преимущественно в Ростовской области, а также в других регионах РСФСР, в Узбекистане и предположительнона Украине.

В большинстве случаев Чикатило под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения. Андрей Чикатило был признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян в Новочеркасской тюрьме.


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CaRdan

Судя по коментариям выше и вашему, то они ковыряются в вашей жопе пальцем, что вы так рьяно реагируете...

strekal0808

Пришёл,увидел,предотвратил...И поехал с сухариками под мышкой на долгие года.Тут и педофилов пытались...

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.

pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?
Sibnet.Ru