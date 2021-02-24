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Россия сохранит армейский призыв

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские власти в настоящее время не обсуждают возможность отмены призыва в армию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Государство сохранит армейский призыв на ближайшую перспективу.

Песков отметил, что военная служба — «абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации». Официальный представитель Кремля тем самым закрыл тему отмены службы по призыву.

В ходе осеннего призыва 2020 года армию пополнили 128 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Одновременно армию в прошлом году пополнили почти 30 тысяч военнослужащих по контракту.

В майских указах президента РФ Владимира Путина в 2012 году была поставлена задача ежегодно увеличивать численность контрактников на 50 тысяч человек в год. К 2027 году военнослужащих по контракту должно стать почти 500 тысяч человек.

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