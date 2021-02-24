Человечеству предсказали наступление ледникового периода

Человечество ждет малый ледниковый период вместо глобального потепления, рассказал научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Теплый период в Арктике подошел к концу, климат повернулся в сторону холодного цикла, отметил ученый в интервью «Российской газете». По словам Матишова, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике уже растаял бы.

Исследователь отметил, что климат цикличен, при этом в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата в европейской части России, которая приводит к засухам, холодным зимам, аномальным осадкам.

Академик подчеркнул, что непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, так как в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

По прогнозу Матишова, климат уже движется к малому ледниковому периоду, однако наступит он через тысячи лет, так как погодные изменения будут очень медленными.