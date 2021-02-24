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Актер Милош Бикович получил российское гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bikovic, instagram.com/bikovic

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ. Это следует из указа российского президента Владимира Путина.

В документе опубликован на официальном интернет-портале правовой информации приведен список лиц, которых приняли в гражданство Российской Федерации. Среди них сербский актер Милош Бикович.

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«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина», — написал Бикович в Instagram.

В 2018 году Бикович получил Медаль Пушкина из рук Владимира Путина. Награда была вручена за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Милош Бикович стал популярен с России благодаря ролям в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», «Магомаев». Также он сниялся в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» (ставший самым кассовым фильмом в Росссии) и «Отель Белград».

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