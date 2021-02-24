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Новый сериал с Майковым «Девушки с Макаровым» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новый комедийный сериал расскажет о полицейском отделе московского района Бутово, где уживаются ироничный майор Павел Макаров и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга.

По сюжету высшее руководство заменяет личный состав начальника угрозыска Павла Макарова на четырех неопытных девушек. Среди них ботаничка Ання, спортсменка Саша мать-одиночка и красотка Катя. Макаров не в восторге от такого подкрепления, поэтому постоянно подкалывает подчиненных, раздает им нелепые задания, чтобы те поскорее уволились.

Однако девушки всерьез намерены нести службу. В ответственный момент они не сдают Макарова руководству, которое только и ждет, чтобы майор подставился. Макарову придется поступиться своими принципами и помочь недавним студенткам стать настоящими защитницами правопорядка.

Роли девушек-полицейских в сериале исполнили Алевтина Тукан (Аня Туркина), Валерия Астапова (Катя Синицкая), Елена Полянская (Олеся Верба) и Влада Ермолаева (Саша Попова). Роль Павла Макарова досталась Павлу Майкову, известному по проектам «Сибирский цирюльник», «Бригада», «Измены». Снял сериал режиссер Константин Смирнов, работавший над «Жуками».

Комедийный сериал «Девушки с Макаровым» стартует 9 марта на канале ТНТ.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Dr. LivSee

Из-за этих Навальных ( которые осто...ли до изжоги) клаву заблевал.Чо тут обсуждать???Дурачок - сидит,...

max5

а потому что если нанесешь вред кому-то, тебя еще в этом и обвинят и ...что этот кто то пытается убить...

CaRdan

Судя по коментариям выше и вашему, то они ковыряются в вашей жопе пальцем, что вы так рьяно реагируете...

strekal0808

Пришёл,увидел,предотвратил...И поехал с сухариками под мышкой на долгие года.Тут и педофилов пытались...
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