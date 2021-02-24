Новый сериал с Майковым «Девушки с Макаровым» выйдет на ТНТ

Новый комедийный сериал расскажет о полицейском отделе московского района Бутово, где уживаются ироничный майор Павел Макаров и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга.

По сюжету высшее руководство заменяет личный состав начальника угрозыска Павла Макарова на четырех неопытных девушек. Среди них ботаничка Ання, спортсменка Саша мать-одиночка и красотка Катя. Макаров не в восторге от такого подкрепления, поэтому постоянно подкалывает подчиненных, раздает им нелепые задания, чтобы те поскорее уволились.

Однако девушки всерьез намерены нести службу. В ответственный момент они не сдают Макарова руководству, которое только и ждет, чтобы майор подставился. Макарову придется поступиться своими принципами и помочь недавним студенткам стать настоящими защитницами правопорядка.

Роли девушек-полицейских в сериале исполнили Алевтина Тукан (Аня Туркина), Валерия Астапова (Катя Синицкая), Елена Полянская (Олеся Верба) и Влада Ермолаева (Саша Попова). Роль Павла Макарова досталась Павлу Майкову, известному по проектам «Сибирский цирюльник», «Бригада», «Измены». Снял сериал режиссер Константин Смирнов, работавший над «Жуками».

Комедийный сериал «Девушки с Макаровым» стартует 9 марта на канале ТНТ.