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Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса, куда вошло продление на год программы льготного кредитования под 3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса завершает свое действие, однако есть отрасли экономики, которые пока не восстановились до докризисного уровня.

«Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время», — уточнил он.

По словам Мишустина, президент одобрил решение о запуске новой годовой программы поддержки. В ней незначительно изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2%, как было в период карантинных ограничений, а 3%.

Новой программой смогут воспользоваться малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. В рамках поддержки бизнесмену не будут выплачивать основной долг и проценты по кредиту в течение первого полугодия.

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