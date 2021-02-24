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Сервис хранения электронных чеков создадут в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба РФ создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или гарантийного обслуживания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кэшбэки, бонусы», — говорится в сообщении.

Электронные чеки будут храниться в «облаке» Федеральной налоговой службы только по желанию граждан и не будут содержать информацию о банковских картах. Для этого будет необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище.

Покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС без указания номера телефона или адреса электронной почты.

«ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит», — уточнило ведомство.

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