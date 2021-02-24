Google удалил загруженные пользователями песни

Сервис Google Play Music удалил загруженные пользователями треки, восстановить музыку уже невозможно, говорится в официальном сообщении компании.

Платформа перестала работать в начале декабря 2020 года, заменить Play Music пользователям предложили приложением YouTube Music. До 24 февраля можно было перенести туда свою цифровую библиотеку.

Каталог YouTube Music содержит более 50 миллионов официальных композиций. По сравнению с Google Play Music, на новой платформе в одном плейлисте можно сохранить до 5 тысяч песен вместо тысячи, а количество доступных для загрузки треков увеличено вдвое — до 100 тысяч.

Первоначально предполагалось, что после прекращения работы Google Play Music пользователи сервиса будут иметь возможность перенести данные до конца 2021 года, однако в итоге этот срок ограничили 24 февраля.

Оригинальный Play Music заработал в середине ноября 2011 года и смог набрать около 15 миллионов платных подписчиков. Такие результаты руководители Google признали неудовлетворительными. В 2018 году был запущен преемник сервиса — YouTube Music.