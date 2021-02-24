Яровая предложила сажать за оскорбление ветеранов на пять лет

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 млн рублей. заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших», — сказала Яровая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Поправки предлагается внести в законопроект о защите исторической памяти, принятый в первом чтении 10 февраля. Согласно ему, к реабилитации нацизма будут приравнены распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.