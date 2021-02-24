Анонсирован безрамочный ноутбук Compal ZeroEdge

Тайваньская компания Compal Electronics продемонстрировала концептуальный ноутбук под названием ZeroEdge, главной особенностью которого стало почти полное отсутствие рамок на экране.

Прототип оснащен дисплеем на органических светодиодах размером 14 дюймов по диагонали, который загибается на боковые части крышки. За счет специального шарнирного крепления экран фактически «парит» над клавиатурой, а рамки внизу и сверху практически отсутствуют.

Производитель утверждает, что дисплей занимает 99% площади поверхности одной из сторон крышки. Боковые части загнутого экрана могут выполнять функции дополнительных сенсорных полосок управления, с их помощью пользователь регулирует уровень громкости.

Кроме этого, благодаря отсутствующим боковым рамкам два ноутбука ZeroEdge можно поставить рядом без видимого промежутка между дисплеями, что позволит при необходимости получить широкоформатный экран.

Compal ZeroEdge представлен производителем только в виде концепта. Компания не стала раскрывать возможные сроки старта производства необычного ноутбука.