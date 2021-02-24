Грузия откроет границу для россиян

Грузия открыла границу для российских туристов, которая была закрыта год назад на пандемии, соответствующее распоряжение отдал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Решение об открытии границы для граждан России вступит в силу 1 марта. При этом условием въезда на территорию страны станет наличие отрицательного теста на COVID-19, приводит ТАСС сообщение правительства Грузии.

При этом речь идет только о воздушном сообщении. Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

Одновременно в Грузии отменяются почти все ограничения и запреты, введенные из-за распространения заболевания.