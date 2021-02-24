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Гонку диких кабанов к кормушке засняли в заказнике в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Гонка диких кабанов к подкормочной площадке попала на фотоловушку в Алтачейском заказнике в Бурятии, сообщается в группе заказника в соцсетях.

Чтобы дикие кабаны в Алтачейчском заповеднике не гибли от голода из-за высокого уровня снега, инспекторы рассыпают в нескольких местах корм. Кабаны запоминают место и приходят поесть.

На видео видно, как быстро бегут кабаны к месту, где рассыпан корм. Через какое-то время кабаны с такой же скоростью убегают. На кадрах видна нечеткая фигура волка. Эти хищники часто подстерегают кабанов возле мест кормления.


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