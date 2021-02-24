Гонку диких кабанов к кормушке засняли в заказнике в Бурятии

Гонка диких кабанов к подкормочной площадке попала на
фотоловушку в Алтачейском заказнике в Бурятии, сообщается в группе заказника в
соцсетях.
Чтобы дикие кабаны в
Алтачейчском заповеднике не гибли от голода из-за высокого уровня снега,
инспекторы рассыпают в нескольких местах корм. Кабаны запоминают место и
приходят поесть.
На видео видно, как быстро бегут кабаны к месту, где рассыпан корм. Через какое-то время кабаны с такой же скоростью убегают. На кадрах видна нечеткая фигура волка. Эти хищники часто подстерегают кабанов возле мест кормления.