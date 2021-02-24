Дочка РТК запустила умные тарифы для спутникового интернета

Дочерняя компания Ростелекома — РТКОММ — по пожеланию пользователей широкополосного доступа в Сеть вывела на рынок «умные» тарифы для спутникового интернета под торговой маркой SenSat.

Благодаря тарифам «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» пользователи SenSat смогут оставаться на связи в любое время, просматривать контент и делиться информацией без ограничений.

«Не имеющие аналогов на рынке спутниковой связи опции "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на соцсети" специально разработаны, чтобы полностью удовлетворить потребности абонентов SenSat, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях», — генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Неограниченный доступ к социальным сетям Facebook, «ВКонтакте» и Instagram абоненты SenSat получат за 1699 рублей в месяц. А за 1099 рублей обладатели спутникового доступа могут свободно обмениваться сообщениями в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber.