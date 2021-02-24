Холодный фронт придет в Новосибирск

Очередной холодный фронт придет в Новосибирскую область после снегопадов и метелей, тепла пока не ожидается, сообщила Sibnet.ru в среду начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ночью (в четверг) ожидаем прохождения холодного атмосферного фронта. Ночью снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, местами гололедица, ветер меняет направление на северо-западный, ночью в порывах до 22, днем – до 19 метров в секунду», – рассказала собеседница.

Ночью и утром в четверг будет 15-17 градусов мороза с небольшим понижением в течение дня. Небольшой снег в отдельных районах будет идти и в пятницу. Днем ветер стихнет. Ночью будет 24-26, днем – 20-22 градусов холода.

«Все ждут тепла, тепла пока нет … Будет заходить холодный воздух в тыловой части циклона», – прокомментировала синоптик. В субботу будет еще холоднее: ночью 27-29, в пригороде – до 32 градусов мороза. Днем – 18-20 градусов ниже нуля.