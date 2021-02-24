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Пашинян заявил о небоеспособности российских «Искандеров»

Источник:
Sputnik Армения
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Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения / CC BY 3.0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о небоеспособности купленных у России оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Их применили в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Так Пашинян отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боев в непризнанной республике.

«Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?» — приводит Sputnik Армения слова Пашиняна. На уточнение журналиста, разве так бывает, премьер Армении ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

О применении «Искандера» в ходе конфликта заявил в ноябре бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. «"Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где», — заявил Акопян.

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