Задержан директор обрушившейся фабрики в Норильске

Директор Норильской обогатительной фабрики знал о аварийном состоянии здания и не остановил опасные работы, его задержали, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии, и рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и декабря 2020 года. Но рекомендации не были исполнены.

20 февраля произошло обрушение части здания на площади около 1 тысячи квадратных метров во время ремонта здания. В больницу госпитализировали пять пострадавших, трое рабочих погибли.

Были задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам.

Следователи решили задержать также директора Норильской обогатительной фабрики. По данным следствия, он знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, и не остановил работы, производящиеся с нарушением требований промышленной безопасности.