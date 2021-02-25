Полнометражный «Том и Джерри» с Хлоей Морец выходит в прокат

Комедийный мультфильм про Тома и Джерри выходит в прокат в четверг, 25 февраля. В полнометражной ленте героям придется объединиться, чтобы исправить ошибки.

По сюжету, мышь Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне «свадьбы века». Организатор мероприятия в отчаянии приглашает кота Тома помочь ей избавиться от грызуна. Война кота и мыши грозит разрушить не только ее карьеру, но и свадьбу, и, возможно, сам отель. В итоге герои вынуждены объединиться, чтобы спасти ситуацию.

Одну из главных ролей в анимационной ленте сыграла 24-летняя актриса Хлоя Морец, известная зрителям по фильм «500 дней лета», «Вольт». Также в фильме снялись Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани.