НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Полнометражный «Том и Джерри» с Хлоей Морец выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Фото: © кадр из видео

Комедийный мультфильм про Тома и Джерри выходит в прокат в четверг, 25 февраля. В полнометражной ленте героям придется объединиться, чтобы исправить ошибки.

По сюжету, мышь Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне «свадьбы века». Организатор мероприятия в отчаянии приглашает кота Тома помочь ей избавиться от грызуна. Война кота и мыши грозит разрушить не только ее карьеру, но и свадьбу, и, возможно, сам отель. В итоге герои вынуждены объединиться, чтобы спасти ситуацию.

Одну из главных ролей в анимационной ленте сыграла 24-летняя актриса Хлоя Морец, известная зрителям по фильм «500 дней лета», «Вольт». Также в фильме снялись Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани.


Еще по теме
Вышел первый трейлер сериала «Чикатило» с датой премьеры
Актер Милош Бикович получил российское гражданство
Новый сериал с Майковым «Девушки с Макаровым» выйдет на ТНТ
Гай Ричи снимет фильм про Вторую мировую войну
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Прокуратура проверит законность продажи земли на Демакова
Сибирь 25.02.2021 15:32
Новосибирские депутаты ужесточили закон о митингах
Сибирь 25.02.2021 14:08
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию
Сибирь 25.02.2021 13:46
Водитель иномарки погиб после ДТП с автобусом в Новосибирске
Сибирь 25.02.2021 13:39
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
4068
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3993
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
3028
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
2734
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
38
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
31
Юлия Навальная вернулась в Россию
30
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
Sibnet.Ru