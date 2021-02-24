Дмитрий Нагиев открыл вид своей девушки сзади

Ведущий Дмитрий Нагиев впервые опубликовал фотографию со своей возлюбленной. Только его спутница повернулась к камере спиной.

«"Голос 60+" не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — шуточно подписал фото Нагиев.

Нагиев был один раз женат на ведущей Алисе Шер, пара рассталась в 2010 году после 24 лет совместной жизни. После этого он тщательно скрывает свою личную жизнь. Судя по откровенному снимку, возлюбленная 53-летнего телеведущего на несколько лет моложе его.